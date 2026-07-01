В Нальчике впервые прошел форум ветеранов «Брат за брата»

Сегодня в Нальчике впервые прошел республиканский форум ветеранов боевых действий «Брат за брата». Он объединил участников вооруженных конфликтов разных поколений – от Афганистана до специальной военной операции. Форум приурочили ко Дню ветеранов боевых действий. Участники возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» и к памятнику воинам-интернационалистам.
После церемонии возложения колонна направилась в Дом молодежи, где официальную часть открыли государственным гимном России, а память погибших почтили минутой молчания. Заместитель председателя правительства КБР Залим Кашироков отметил, что идея провести такой съезд родилась в начале года во время встреч с ветеранским активом. В одном зале собрались люди, чьи боевые пути разделяют десятилетия, но объединяет служение Отечеству.
Эту нерушимую связь времен и верность традициям ветераны Афганистана из Кабардино-Балкарии передают сегодня молодежи. Фронтовики прошлых лет активно участвуют в патриотическом воспитании, передавая свой опыт новому поколению защитников – тем, кто сегодня находится на передовой СВО.
Пример мужества правоохранители Кабардино-Балкарии являли не раз. На форуме вспомнили трагические события более чем двадцатилетней давности – 13-ое октября 2005-го года, когда Нальчик подвергся массированной атаке боевиков. Тогда под ударом оказались силовые ведомства, аэропорт и воинская часть. Память сотрудников, погибших при исполнении служебного долга в тот день, почтили специальным видеороликом.
После официальной части собравшиеся осмотрели фотовыставку, подготовленную министерством по делам молодежи. В экспозиции представлены портреты героев прошлых сражений и тех, кто защищает страну сегодня.
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