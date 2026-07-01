В КБР стартовала патриотическая акция Южного военного округа «Герой с нашего двора»

Акция «Герой с нашего двора» знакомит с теми, кто проявил себя при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации. Ее запустили по инициативе командования Южного военного округа и проходит в трех районах республики.
Заместитель главы администрации Терского района Аскер Алхасов представляет земляка – Виталия Тубаева – учащимся третьей кадетской школы-интерната. Гвардии ефрейтор, военнослужащий соединения Южного военного округа, уже отмечен медалью Суворова и ведомственной наградой «Участник СВО». Теперь в торжественной обстановке ему вручают медаль Жукова – за проявленную храбрость и самоотверженность. О своем боевом пути герой рассказал ребятам сам.
Для школьников эта встреча – не только дань уважения бойцу, но и живой символ преемственности поколений. Доказательство того, что в каждом гражданине живет дух патриотизма и готовность защищать Родину. Эти понятия особенно важны для юнармейцев. В финале линейки отличившиеся участники военно-патриотического движения получили награды из рук самого героя.
Во дворе образовательного учреждения развернулась выставка современного вооружения. Школьникам представили стрелковое оружие, беспилотные летательные аппараты, инженерные средства, а также экипировку и элементы защиты военнослужащих. Ребята узнали, для чего предназначены эти образцы и как их применяют бойцы на передовой.
Что хорошо, а что плохо – эти ориентиры закладываются в семье. Сейчас родной дом для Виталия – место, где он бывает редко, отчего эти моменты становятся еще ценнее. О выборе жизненного пути своего сына рассказывает Мадина Тубаева.
Командование Южного военного округа передало благодарственные письма родителям Виталия Тубаева. А в лице его матери слова признательности адресовали всем матерям военнослужащих.
https://t.me/vestikbr