В Нальчике возобновлено строительство здания Дворца театров, сообщает пресс-служба Правительства КБР. В настоящее время ведутся работы по устройству перекрытий из металлоконструкций, фундамента колонн перекрытий, демонтаж отделки фасада, который будет заменен на более современный материал. Напомним, строительство объекта, начатое в 2002 году, в связи с отсутствием финансирования было приостановлено. В начале 2021 года Глава КБР Казбек Коков заявил о выделении региону более миллиарда рублей из федерального бюджета на возобновление строительства дворца в 2022 году. «Долгострой удастся завершить благодаря поддержке Президента России Владимира Владимировича Путина и при активном содействии Правительства России. Дворец станет еще одной достопримечательностью столицы Кабардино-Балкарии, местом притяжения молодежи и украшением курорта Нальчик», - отметил тогда же Казбек Коков. Строительные работы включены в государственную программу РФ «Развитие культуры». Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец 2024 года. По инициативе Главы республики строящийся объект переформатирован в Дворец творчества молодежи. Согласно проекту, в здании будут обустроены художественные мастерские, кино- и архитектурная студии, коворкинг-зоны. В здании создадут музей современного искусства, интерактивный историко-патриотический музей. Кроме того, в новом здании разместятся государственная филармония, музей ИЗО, центры народного творчества. Дворец будет оснащен современным оборудованием, станет центром проведения выставок, молодежных форумов, фестивалей, научных конференций и творческих мероприятий.