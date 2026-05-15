В Нальчике восстановят дом Лепешинских

В Нальчике планируют восстановить объект культурного наследия федерального значения - дом, в котором в 1921 году жили и работали супруги Пантелеймон и Ольга Лепешинские. Здание расположено в курортной зоне города, оно находится в аварийном состоянии. Его намерены реставрировать. Восстановление дома Лепешинских вошло в государственную программу сохранения объектов культурного наследия. Более ста лет назад этот дом считался одним из самых заметных зданий Нальчика. Сегодня его двери закрыты для посетителей: здание в аварийном состоянии, а территория обнесена забором. Когда-то здесь жила семья Лепешинских — представителей известного рода. Они были соратниками Ленина и оставили заметный след в истории города. В конце 18 века здесь была окраина города. Ни улиц, ни домов –только пустующий участок земли. Его приобрели Петр и Екатерина Долинские. В 1889 году супруги построили особняк, разбили сад и сОздали настоящую усадьбу. На небольшой территории росло около пятидесяти деревьев. Чуть позже дом продАли... До революции он оставался частным владением, а после перешел государству. Сперва в особняке открыли гостиницу, а в 1921-м здесь поселились Пантелеймон и Ольга Лепешинские. Революционеры ехали в Кабардино-Балкарию, чтобы поправить здоровье, но решили пожить подольше. По инициативе Ольги Лепешинской в особняке открыли лечебно-оздоровительное учреждение для партийной элиты. После Великой Отечественной дом вновь сменил назначение. Здесь разместили оранжерейно-цветочное хозяйство. Именно на этой территории трудился известный на весь Союз селекционер Иван Ковтуненко. Его до сих пор называют не только отцом голубых елей, но и создателем таких видов роз, как «Эльбрус» и «Кабардинка». Совхозу декоративных культур дом Лепешинских принадлежал долгие годы. С началом перестройки здание стало приходить в упадок, и сейчас оно в аварийном состоянии. Территорию огородили. Предпринимались попытки реставрации самого здания, однако проекты так и не завершили. Сейчас объект находится в собственности республики. Для его восстановления власти ведут переговоры с инвесторами. По закону, после реставрации дом должен сохранить свой исторический облик, при этом внутри возможна современная перепланировка и инженерное обновление. Даже сегодня, несмотря на запустение, усадьба сохраняет атмосферу старины. Местные жители надеются, что восстановление начнется как можно скорее. Здание выполнено в стиле эклектики с элементами мавританской архитектуры. Его отличают нарядная деревянная веранда с арками, а шпиль на крыше напоминает башню. Первый этаж выполнен из кирпича, второй – из дерева. С помощью нейросетей мы попытались «воссоздать» новый облик усадьбы. После реставрации она могла бы выглядеть вот так… Пока же судьба дома Лепешинских неизвестна. Но ясно одно: восстановить его должны до конца 2030-го. Постановление об этом уже приняло правительство.