В Национальном музее провели лекцию «Адыгская гармошка. Голос и судьба»

«Адыгская гармошка. Голос и судьба»… Так назвали лекцию, которую провели в Национальном музее. Организовали ее в рамках тематической выставки. Это уже второй семинар, посвященный старинному уникальному инструменту. Проводят их каждую неделю. Преподаватели колледжа культуры и искусств рассказывают посетителям об истории появления и развитии национальной адыгской гармоники, а также о причинах, по которым музыканты отдают предпочтение именно ей. Саму выставку совместными усилиями организовали Нацмузей и Центр развития укрепления национальных художественных традиций «Мидов». В экспозицию вошли 80 старинных инструментов, некоторым из них свыше ста лет. Здесь же представлены архивные фотографии и документы. Выставка будет действовать до конца июня.