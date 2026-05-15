Паломники из КБР отправились в хадж

Первая группа паломников из Кабардино-Балкарии отправилась в хадж. Впервые для верующих организовали прямой рейс из аэропорта Нальчика в Медину. В ритуальное паломничество отправился 101 человек. Это не только жители Кабардино-Балкарии, но и Карачаево-Черкессии, Ставрополья и Крыма. Для Софият Гуртуевой поездка к исламским святыням в Саудовской Аравии первая, а Расул Мокаев духовное путешествие совершает уже в третий раз. Хадж – это пятый столп ислама – ежегодное паломничество в Мекку накануне праздника Курбан-байрам. Его даты приходятся на период с 8-го по 13-е число 12-го мусульманского лунного месяца. Сам город расположен в узкой межгорной долине, примерно в 80 км от побережья Красного моря. Верующие собираются здесь, чтобы выполнить священные ритуалы. Подготовку к хаджу в Кабардино-Балкарии начали еще в июле прошлого года. Все детали поездки тщательно продумали: Духовное управление помогло верующим оформить визы. Спланировали комфортный маршрут, предусмотрели и трехразовое питание. С организацией поездки помогли и представители Пограничного управления ФСБ по Кабардино-Балкарии. Чтобы паломники, не беспокоясь о бытовых вопросах, могли сосредоточиться на главном – выполнении обрядов. В Саудовской Аравии они пробудут около 20 дней. Чтобы добраться до лучезарной Медины, еще недавно паломникам из Кабардино-Балкарии приходилось пользоваться воздушными гаванями других регионов – с пересадками и дополнительными расходами. Сегодня все иначе. Всего в этом году хадж совершат больше 700 жителей республики, около 400 их них – по квоте Духовного управления мусульман. Из аэропорта Нальчика в Саудовскую Аравию запланировано семь прямых рейсов и столько же обратных.