В КБР проведут всероссийскую акцию «Ночь музеев»

16 мая Кабардино-Балкария присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом рассказали сегодня в профильном министерстве. Участвуют все музеи республики. Тема – «Родное». Она перекликается с Годом единства народов России и призвана напомнить о важности сохранения и передачи из поколения в поколение памяти о наследии страны. Уже завтра вечером Национальный музей приглашает жителей и гостей Нальчика окунуться в мир истории и культуры, познакомиться с уникальными экспонатами и узнать дополнительную информацию о регионе. Посетители смогут увидеть фотодокументальные выставки, посвященные истории Кабардино-Балкарии, Великой Победе, а также экспозиции из последних поступлений в фонд. Зрителей также ждет выставка 3D-моделей и выступление коллектива художественной самодеятельности. А на фасаде Кабардино-Балкарского музея ИЗО в этот день откроют персональную выставку преподавателя детской художественной школы Нальчика Амины Пазовой «Между собой и миром». В программе также несколько мастер-классов по росписи по дереву и глиняных изделий в национальном стиле.