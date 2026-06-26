В Нальчике стартовали Всероссийские соревнования по кикбоксингу в дисциплинах разделов «фулл-контакт», «лоу-кик. Посвящены они году единства народов России. За титул сильнейших борются более 800 спортсменов из двух десятков регионов.
Удары – наотмашь, защита – на интуиции. На ринге идет поединок характеров. Сослан Толасов занимается кикбоксингом пять лет – в этом спорте его привлекла ударная техника. Сейчас боец ставит цель перейти в профессиональную лигу и завоевать титул чемпиона мира. По словам атлета, именно ринг помог ему воспитать характер.
Всероссийский турнир приурочили к Году единства народов России. На арене Универсально-спортивного комплекса в Нальчике съехались 800 спортсменов из 24 регионов страны. Параллельно с чемпионатом и первенством среди студентов и школьников на площадке проходит фестиваль массового спорта «Кубок Дружбы народов». В десяти весовых категориях участники разыграют не только медали, но и нормативы мастеров спорта.
Соревнования проходят в дисциплинах «фулл-контакт» и «лоу-кик». За поединками – строгий контроль. Бои идут по олимпийской системе: проигравший выбывает из турнира. На ринге соперники проводят по три раунда, а за честностью каждого удара следят арбитры всероссийской категории.
Разрешены удары руками и ногами, но безопасность спортсменов – на первом месте. Экипировка здесь обязательна: бойцы выходят на ринг только в шлемах, капах и со специальной защитой.
В профильной федерации республики отмечают: интерес к этому единоборству стабильно растет. В Кабардино-Балкарии сегодня действует 19 клубов, а в одном только Нальчике тренируются около 400 бойцов.
Рашид Ашурбеков приехал из Дагестана, чтобы побороться за золото. Занимается спортом шесть лет, за плечами – победа на первенстве России. Сегодня на ринге в Нальчике он взял верх в первом поединке и намерен идти до конца.
Имена сильнейших назовут в финальный день турнира – 27-го июня. Поединки нальчикского ринга служат отборочным этапом к главному старту страны, который в ноябре примет Якутск.
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