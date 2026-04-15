В Нальчике сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже

В УМВД России «Нальчик» обратился 48-летний местный житель. Заявитель сообщил, что накануне на одной из улиц города к нему подошел неизвестный. В ходе завязавшегося диалога незнакомец похитил из наружного кармана его брюк денежные средства в размере 50 000 рублей и скрылся. Потерпевший пояснил, что указанная сумма являлась его заработной платой, полученной в день происшествия.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска городского Управления установили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.
Мужчина признался в содеянном, объяснив, что заметил деньги в кармане потерпевшего и воспользовался моментом, чтобы их украсть. На момент задержания фигурант успел распорядиться большей частью похищенного по своему усмотрению. Сотрудниками полиции изъяты денежные средства в сумме 11 700 рублей.
В отношении подозреваемого отделом дознания ОП №1 УМВД России «Нальчик» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Мужчина заключен под стражу.
