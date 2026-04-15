В Кабардино-Балкарии самый низкий уровень младенческой смертности по СКФО

По итогам 2025 года коэффициент младенческой смертности в КБР снизился на 34,2% и составил 2,5 на 1000 новорожденных. Для сравнения, в среднем по России этот показатель равен 3,6, а по СКФО – 4,4.
По данным Минздрава КБР, среди причин смертности в 2025 году преобладали инфекционные заболевания, однако их число сократилось больше чем в два раза.
Также зафиксировали снижение летальных исходов из-за врожденных пороков развития и генетических аномалий. Улучшить демографические показатели помогла реорганизация службы родовспоможения. С 2018 года центральным звеном системы стал Перинатальный центр КБР. Специалистам удалось добиться 80-процентной выживаемости детей с экстремально низкой массой тела, что является одним из самых высоких показателей в стране.
