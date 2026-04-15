Пожарно-тактические учения МЧС России и Управления Росгвардии по КБР

Учения прошли на базе Управления Росгвардии по КБР. По легенде, на 3-м этаже административного здания возник пожар. Росгвардейцы вызвали дежурные службы МЧС России и осуществили эвакуацию личного состава.
Огнеборцы оперативно вывели из здания оставшихся людей. Использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания. К тренировкам привлекли 14 человек, задействовали 3 единицы техники ГУ МЧС России по КБР. В итоге все участники пожарно-тактических учений показали слаженную работу.
