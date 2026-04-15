В Баксанском районе пресекли незаконное хранение марихуаны

Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Баксанский» в ходе отработки административного участка выявили факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере.
В сельском поселении Баксаненок внимание полицейских привлекла территория недостроенного дома. Там находился 40-летний местный житель, у которого при осмотре были обнаружены и изъяты пакет и части пластиковой бутылки с растительным веществом.
Мужчина пояснил, что в пакете находится наркотическое средство, которое он собрал на окраине села и хранил у себя дома для личного потребления без цели сбыта.
Согласно заключению эксперта, представленное вещество является наркотическим средством «марихуана» общей массой более 200 граммов.
В отношении подозреваемого СО МО МВД России «Баксанский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).
https://t.me/vestikbr