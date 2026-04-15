Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Баксанском районе пресекли незаконное хранение марихуаны

15.04.2026 | 17:00
Участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Баксанский» в ходе отработки административного участка выявили факт незаконного хранения наркотических средств в крупном размере. В сельском поселении Баксаненок внимание полицейских привлекла территория недостроенного дома. Там находился 40-летний местный житель, у которого при осмотре были обнаружены и изъяты пакет и части пластиковой бутылки с растительным веществом. Мужчина пояснил, что в пакете находится наркотическое средство, которое он собрал на окраине села и хранил у себя дома для личного потребления без цели сбыта. Согласно заключению эксперта, представленное вещество является наркотическим средством «марихуана» общей массой более 200 граммов. В отношении подозреваемого СО МО МВД России «Баксанский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных