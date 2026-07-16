В Нальчике состоялся второй тур проекта «Моменты истины»

В Нальчике прошел второй тур литературно-патриотического проекта «Моменты истины». Школьники и студенты писали эссе по книге Александра Бека «Волоколамское шоссе». Организаторы – «Движение первых» и региональное отделение Юнармии.
Участники – от 13 до 20 лет. Проект идет круглый год: каждый месяц публикуют новое произведение, дают время на прочтение, а затем проводят очный тур. На конкурс разрешено приносить заметки, сделанные во время чтения – так проверяют не память, а глубину понимания текста. Все произведения в открытом доступе, количество желающих не ограничено. Победителей конкурса ждут денежные призы.
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