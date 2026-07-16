Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике состоялся второй тур проекта «Моменты истины»

В Нальчике состоялся второй тур проекта «Моменты истины»

16.07.2026 | 14:00
В Нальчике прошел второй тур литературно-патриотического проекта «Моменты истины». Школьники и студенты писали эссе по книге Александра Бека «Волоколамское шоссе». Организаторы – «Движение первых» и региональное отделение Юнармии. Участники – от 13 до 20 лет. Проект идет круглый год: каждый месяц публикуют новое произведение, дают время на прочтение, а затем проводят очный тур. На конкурс разрешено приносить заметки, сделанные во время чтения – так проверяют не память, а глубину понимания текста. Все произведения в открытом доступе, количество желающих не ограничено. Победителей конкурса ждут денежные призы.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных