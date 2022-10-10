В Нальчике состоялся инклюзивный фестиваль народных промыслов

Гончарное дело, изготовление мозаики, роспись пряников... В Нальчике Центр народных художественных промыслов и ремесел организовал фестиваль “Сделай сам”.
Особенность его в том, что он инклюзивный. Начали с концерта, который дали юные воспитанники центра с ограниченными возможностями здоровья. Они представили танцевальные и вокальные номера. А преподаватели пригласили всех желающих участвовать в различных мастер-классах.
Центр посещают и дети, и взрослые. Попасть на занятия могут жители всех городов и сел республики. Минувшим летом здесь провели капитальный ремонт и улучшили условия, в которых желающие, в том числе люди с ограничениями по здоровью, могут изучать народные промыслы и ремесла.
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