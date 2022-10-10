home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике состоялся инклюзивный фестиваль народных промыслов

В Нальчике состоялся инклюзивный фестиваль народных промыслов

10.10.2022 | 16:24
Гончарное дело, изготовление мозаики, роспись пряников... В Нальчике Центр народных художественных промыслов и ремесел организовал фестиваль “Сделай сам”. Особенность его в том, что он инклюзивный. Начали с концерта, который дали юные воспитанники центра с ограниченными возможностями здоровья. Они представили танцевальные и вокальные номера. А преподаватели пригласили всех желающих участвовать в различных мастер-классах. Центр посещают и дети, и взрослые. Попасть на занятия могут жители всех городов и сел республики. Минувшим летом здесь провели капитальный ремонт и улучшили условия, в которых желающие, в том числе люди с ограничениями по здоровью, могут изучать народные промыслы и ремесла.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных