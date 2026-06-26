В Нальчике состоялось заседание Правительства КБР

В Кабардино-Балкарии утвердили план реализации Стратегии социально-экономического развития республики до 2040 года. Решение приняли сегодня на заседании правительства.
Обновленный план определяет ключевые задачи региона на долгосрочную перспективу. В приоритете – экономический рост, крупные инфраструктурные проекты, поддержка социальной сферы и повышение качества жизни.
Кроме того, на заседании приняли ряд других решений. В муниципальную собственность сельского поселения Баксаненок передали государственное имущество. Внесли корректировки в региональные программы по медицинской реабилитации, борьбе с сахарным диабетом и онкологией. Также обновили состав нескольких межведомственных комиссий. Всего члены кабмина рассмотрели двадцать вопросов.
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