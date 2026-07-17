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В Нальчике состоялось вручение медалей «Дети войны»

В Нальчике состоялось вручение медалей «Дети войны»

17.07.2026 | 12:00
В Нальчике прошло вручение медалей «Дети войны». Награды получили жители республики, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной. Среди награжденных – Хамидбий Жемухов. Он родился в 44-м, а позже стал одним из первых водителей Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. О своем детстве и послевоенной жизни рассказал на встрече. Торжественную церемонию организовали в Совете ветеранов Кабардино-Балкарии. Здесь говорили о важности памяти и связи поколений. Всего памятные медали получили восемь жителей республики, чье детство опалила война. Автором инициативы выступил Совет ветеранов при поддержке минтруда КБР и общественной организации «Дети войны».   https://t.me/vestikbr
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