В Нальчике состоялось вручение медалей «Дети войны»

В Нальчике прошло вручение медалей «Дети войны». Награды получили жители республики, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной.
Среди награжденных – Хамидбий Жемухов. Он родился в 44-м, а позже стал одним из первых водителей Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината. О своем детстве и послевоенной жизни рассказал на встрече.
Торжественную церемонию организовали в Совете ветеранов Кабардино-Балкарии. Здесь говорили о важности памяти и связи поколений.
Всего памятные медали получили восемь жителей республики, чье детство опалила война. Автором инициативы выступил Совет ветеранов при поддержке минтруда КБР и общественной организации «Дети войны».
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