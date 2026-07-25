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В Нальчике состоялась акция «Связь поколений»

В Нальчике состоялась акция «Связь поколений»

25.07.2026 | 09:00
В Нальчике в рамках акции «Связь поколений» состоялась особая встреча с молодёжью. Наставники не просто напутствовали, они буквально протянули нить памяти сквозь десятилетия. И в центре этой истории письмо от четырёх фронтовиков. «Увидимся через двадцать лет!» – с такими словами наставники обратились к молодежи на Всероссийской акции минобороны «Связь поколений». Главным событием встречи в Нальчике стала подготовка послания в будущее. Основная цель проекта – обеспечить преемственность поколений и сохранить историческую память на десятилетия вперед. Капсулу с напутствиями ветеранов Великой Отечественной войны передали на постоянное хранение в Национальный музей республики. Для ее размещения определили один из тематических залов. Внутри капсулы – послания от фронтовиков, адресованные будущим поколениям. Их откроют в мае 2045-го, в день столетней годовщины Великой Победы. Центральное место в реликвии заняло письмо, написанное от лица четырех ветеранов, живущих в республике. Финальное напутствие подготовил защитник Родины и почетный гражданин Нальчика – Кузьма Абросимов. К торжественной церемонии присоединились ветераны боевых действий разных лет – от Афганистана до специальной военной операции, а также представители минмолодежи республики и общественники. Именно эту связь поколений и закрепили символическим жестом. Юнармейцы бережно внесли капсулу в экспозиционный зал и передали её музею.   https://t.me/vestikbr
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