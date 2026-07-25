В Кабардино-Балкарии вспоминают творческий след Владимира Высоцкого

Его хриплый, надрывный голос проникал в самую душу, а слова ложились на сердце, как исповедь… В этот день 46 лет назад не стало певца и актёра Владимира Высоцкого. Связь его творчества с Кабардино Балкарией не просто строчка в биографии, а целая глава, которая подарила особенные строки.
«Песню о друге» Владимир Высоцкий написал в горах Кабардино-Балкарии. Именно здесь в Баксанском ущелье и Адыл-Су режиссеры Станислав Говорухин и Борис Дуров снимали в 66-ом свой дебютный фильм об альпинистах «Вертикаль». В картине известный музыкант исполнил роль радиста Володи.
Горные красоты вдохновили Высоцкого на создание целой серии композиций – таких как «Скалолазка», «Прощание с горами», «Песня о друге» и «Вершина». Во время съемок артист тесно сдружился с альпинистом Хусейном Залихановым. Позже он нередко приезжал в гости к приятелю, отдохнуть и полюбоваться видами вершин.
В 97-ом Залиханов открыл в Тегенекли музей имени Владимира Высоцкого – как знак уважения и памяти о большом артисте и друге. В экспозицию вошли уникальные кадры со съемок, личные вещи поэта, пластинки с его песнями. И сегодня сюда приходят почитатели таланта Высоцкого, чтобы своими глазами увидеть свидетельства той эпохи и еще раз вспомнить человека, чьи строки стали голосом поколения.
Владимир Высоцкий стал легендой еще при жизни – написал около 600 песен и стихов, исполнил десятки ролей в кино и театре, дал больше тысячи концертов на Родине и за рубежом. Артиста не стало в июле 80-го, но его «оголенный нерв» продолжает отзываться в душах людей и сегодня.
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