Программа «Герои КБР» открывает новые возможности для ветеранов СВО

Образовательный проект «Герои Кабардино-Балкарии» помогает ветеранам спецоперации адаптироваться к мирной жизни. Один из участников программы, Кантемир Назаров, сейчас проходит стажировку в администрации Баксана.
Ветеран СВО задействован в работе управления капитального строительства. Теперь полученные во время обучения модули боец успешно применяет на практике. Переход к реальным муниципальным задачам для него начался с официального оформления в структуру местной власти.
Напомним, образовательный проект «Герои КБР» реализуется по инициативе Главы республики Казбека Кокова. Программа сочетает в себе лекции, практику в органах власти и наставничество, помогая участникам СВО находить свое место в мирной жизни.
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