В Нальчике развернулись экспозиции Заурбека Бгажнокова

В этих залах оживают мотивы, знакомые каждому, кто чувствует связь с землёй и традициями. В Нальчике открылась персональная выставка Заурбека Бгажнокова сразу на двух площадках. В Национальном музее КБР- расположились герои нартского эпоса. Вторая экспозиция развернулась в Музее изобразительных искусств и посвящена адыгским народным песням.
Торжественная церемония прошла в Национальном музее КБР. Она началась с вручения золотой медали Союза художников России. Эту награду признанный график и академик Европейской академии искусств получил накануне 80-летнего юбилея. Членом Союза художников СССР Заурбек Бгажноков стал ровно полвека назад.
Долгие годы он работал художественным редактором в издательстве «Эльбрус». В центре его творчества всегда стоит культура адыгского народа. Именно эта глубокая связь с национальными корнями, по мнению коллег, делает его искусство уникальным.
Связь графики с фундаментальными идеями признает и сам автор. В своих рассуждениях о сути творчества он опирается на труды всемирно известных писателей и мыслителей.
Коллеги и друзья ценят Заурбека Бгажнокова за невероятную преданность своему делу. На протяжении десятилетий он не расстается с пером и тушью, сохраняя верность однажды выбранной графической манере. О многолетнем совместном пути и колоссальном трудолюбии мастера вспоминают соратники по цеху.
Особое место в творчестве Бгажнокова занимает оформление книг. С его иллюстрациями вышли сотни изданий. Среди них – сборники Алима Кешокова, Кайсына Кулиева, Расула Гамзатова. А началось все с дипломной работы в Москве.
Но главный источник вдохновения для мастера – родной эпос. Сам художник сравнивает силу искусства с мифической свирелью Ашамаза – инструментом, который способен как иссушить землю, так и вернуть ей жизнь.
Не случайно выставка получила именно такое название. «Свирель Ашамаза» посвящена героям нартского эпоса, на ней представлено около 60 графических работ. Вторая экспозиция – «Древо жизни» – открылась в Музее изобразительных искусств и посвящена адыгским народным песням. Обе выставки будут работать до конца августа. У жителей и гостей Нальчика есть возможность прикоснуться к творчеству одного из самых ярких графиков Северного Кавказа.
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