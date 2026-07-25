Совет Федерации продлил «гаражную амнистию» до 2031 года

Упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними продлят еще на пять лет. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Действие «гаражной амнистии» продлено до первого сентября 31-го. Речь о капитальных боксах, возведенных до того, как начал действовать Градостроительный кодекс. Оформить постройку и бесплатно получить под ней государственную или муниципальную землю можно по минимальному пакету документов.
Новые правила расширяют льготы и на владельцев некапитальных гаражей. По данным профильного комитета Госдумы, за время действия программы в стране уже зарегистрировано почти 750 тысяч таких объектов. Продление позволит узаконить права еще как минимум полумиллиону автовладельцев. Закон вступит в силу сразу после официального опубликования.
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