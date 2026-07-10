В Нальчике сохраняются проблемы с оплатой коммунальных услуг

Коммунальные платежи – дело привычное, но для жителей Нальчика поход в водоканал в последнее время превращается в настоящее испытание. Длинные очереди, сложности с подачей показаний и оплатой – горожане жалуются уже не первый месяц.
Такая картина в Нальчикском водоканале – не редкость. Вот уже несколько месяцев горожане сталкиваются с очередями. Чтобы оплатить коммунальные услуги, здесь проводят по несколько часов. Наша съемочная группа побывала в офисе предприятия. В момент приезда работала только одна касса, но вскоре открылись дополнительные.
Жалобы касаются не только оплаты, но и передачи показаний счетчиков. Сделать это можно несколькими способами: лично в офисе, по телефону либо через мессенджер MAX. Однако, отзывы пользователей на Яндекс Картах показывают: на практике эти каналы работают с перебоями.
Мы обратились к представителям «Нальчикского водоканала» с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить причины сложностей с оплатой и передачей показаний. В ответ сотрудники предприятия заявили: кадровых проблем в организации нет: штат укомплектован, все специалисты работают строго по графику – с 8 утра до 16:30 в будние дни и с 08:00 до двух часов дня по субботам.
Чтобы подолгу не стоять в очередях, потребителям предлагают использовать альтернативные способы оплаты. Однако у альтернативных вариантов есть свои минусы. Если показания не удалось передать вовремя, банк рассчитает сумму по нормативу – а это нередко увеличивает платеж. При оплате в почтовом отделении добавляется комиссия. Для некоторых горожан такие доплаты становятся неприятным сюрпризом.
Формально у горожан есть разные способы оплаты и передачи показаний, но на деле они работают нестабильно. Поэтому многие по-прежнему вынуждены лично обращаться в водоканал и сталкиваться с очередями. Прошло несколько дней после визита нашей съемочной группы. На этих кадрах – коридоры водоканала накануне. Очереди действительно стали меньше. Закрепится ли эта тенденция, станет понятно в период следующих коммунальных выплат. Мы продолжим следить за развитием событий.
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