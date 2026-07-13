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В Нальчике провели форум о метаболическом здоровье человека

В Нальчике провели форум о метаболическом здоровье человека

13.07.2026 | 21:45
Метаболическое здоровье человека в 21 веке…Этот вопрос стал темой обсуждения на 2-ом Всероссийском научно-практическом форуме, прошедшем в Нальчике. Площадкой для дискуссии ученых и практикующих врачей стал медицинский колледж «Призвание». В рамках форума состоялась пресс-конференция с участием представителей министерства здравоохранения, просвещения и науки республики, а также приглашенных спикеров. Говорили о том, что основной вопрос- метаболическое здоровье это сравнительно новое, но весьма актуальное направление в медицине. Подразумевает гармонизацию основных параметров организма, в том числе уровня глюкозы, липидов, мочевой кислоты. На пресс-конференции также говорили о ключевых направлениях модернизации системы здравоохранения, планах по снижению заболеваемости и смертности, а также региональных особенностях метаболического здоровья людей. За вклад в подготовку и развитие медицинских работников Ректор Научно-исследовательского медицинского института «Астра-Сфера» Эдуард Шогенов был награжден Благодарственным письмом Национальной медицинской палаты и ведомственными наградами Минздрава и Минпросвещения КБР. Церемония награждения состоялась перед стартом основной работы форума. Форум в Нальчике проводится уже второй год. Организатором, при поддержке республиканского правительства выступает национальная ассоциация постгеномной медицины «АстроСфера» Сама программа форума была весьма насыщенной: состоялись пленарные заседания, тематические секции и круглый стол по актуальным вопросам метаболического здоровья.   https://t.me/vestikbr
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