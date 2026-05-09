В Нальчике прошло торжественное возложение цветов, посвященное 81-й годовщине Великой Победы

09.05.2026 | 23:29
В Нальчике прошло торжественное возложение цветов, посвященное 81-й годовщине Великой Победы. Юнармейцы столичных школ заступили в почетный караул у мемориала «Вечный огонь Славы» в 8 утра. Уже через час сюда начали приходить жители и гости республики, чтобы отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной. Обращаясь к их потомкам, Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подчеркивает, День Победы олицетворяет нашу безграничную благодарность поколению победителей.  Только из Кабардино-Балкарии на фронт ушли более 60 тысяч сынов и дочерей республики. Они отважно и доблестно боролись с врагом. Оставшиеся в тылу, не покладая рук, работали на заводах и фабриках, полях и фермах, поставляя Красной Армии боеприпасы, обмундирование и продовольствие. Сегодня наша страна вновь вынуждена взять на себя миссию главного борца с нацизмом за суверенитет и будущее Отечества.   Митинг у Вечного огня собрал несколько сотен человек. Многие с портретами родных и близких.  Сразу после участники митинга присоединились к республиканской акции «Полотно памяти руками благодарных потомков». Школьники вместе с родителями и педагогами, наставниками и старшими вышивали на фрагментах ткани имена своих родных, защищавших страну от фашистов. 25 тысяч имен, судеб, человеческих историй из всех уголков республики объединили в единое полотно памяти длиной 500 метров.  В Музыкальном театре звучали «Песни, опаленные войной…» Так назвали праздничный концерт в честь 81-й годовщины Великой Победы. На сцене выступали известные артисты республики. А в фойе развернули сразу несколько экспозиций, посвященных героям не только войны 41-45-го, но и участникам СВО.  На республиканском стадионе жителей и гостей республики ждал конноспортивный праздник. Для зрителей подготовили концерт, различные развлекательные акции и, конечно же, конные забеги. В программе – десять скачек, большинство из которых – в память о победителях Великой Отечественной. 
