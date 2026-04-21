В Нальчике прошло первенство России по дзюдо среди юниоров до 23 лет

21.04.2026 | 14:00
Нальчик на несколько дней стал столицей юниорского дзюдо... В Универсальном спортивном комплексе прошло первенство России среди спортсменов до 23 лет. Участвовали более 500 спортсменов из 60 регионов страны. Путевки в национальную сборную разыгрывали три дня. На татами проверяли не только силу, но и характер, тактическое мышление и умение держать удар. У спортсменов Кабардино-Балкарии следующие результаты: Амирхан Кочесоков стал чемпионом. Ролан Кунижев завоевал серебро. Тамерлан Кушхов – бронзу. Еще трое дзюдоистов из республики вошли в пятерку и также получили возможность попасть в сборную России. В командном зачете первое место у Москвы, второе – у Кабардино-Балкарии, третье – у Северной Осетии. Тренируют спортсменов Залим Гаданов, Дмитрий Иванов, Олег Махов и Разиуан Хупсергенов.   https://t.me/vestikbr
