В Нальчике прошел День бесплатной юридической помощи. Консультации для жителей республики давали сразу на нескольких площадках: в Национальной библиотеке имени Мальбахова, филиале фонда «Защитники Отечества» по КБР, а также в филиалах МФЦ и отделах ЗАГС. Приём шёл не только в столице, но и во всех районах республики.
Одной из первых за консультацией пришла Рахимат Чеккаева. По поручению Совета женщин она решила разобраться в тонкостях индексации пенсий. Говорит: подобные встречи посещает регулярно и всегда получает разъяснения по своим вопросам.
На площадках граждане могут получить правовую помощь от ведущих специалистов региона. В их числе – нотариусы, адвокаты, представители прокуратуры, профильных министерств и Социального фонда России. Как подчеркивают эксперты, такой комплексный подход позволяет на месте разобрать каждую проблему и сразу составить четкий план действий.
Вопросы поступают самые разноплановые – от споров по недвижимости до составления жалоб в профильные ведомства. Организатором акции традиционно выступило региональное Управление министерства юстиции совместно с местным отделением Ассоциации юристов России.
Дни бесплатной юридической помощи в республике проводят ежеквартально. Получить правовую поддержку можно в Национальной библиотеке имени Мальбахова, региональном филиале фонда «Защитники Отечества», а также в отделениях МФЦ и ЗАГСах во всех районах Кабардино-Балкарии.
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