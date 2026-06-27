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В Нальчике прошел День бесплатной юридической помощи

В Нальчике прошел День бесплатной юридической помощи

27.06.2026 | 09:10
В Нальчике прошел День бесплатной юридической помощи. Консультации для жителей республики давали сразу на нескольких площадках: в Национальной библиотеке имени Мальбахова, филиале фонда «Защитники Отечества» по КБР, а также в филиалах МФЦ и отделах ЗАГС. Приём шёл не только в столице, но и во всех районах республики. Одной из первых за консультацией пришла Рахимат Чеккаева. По поручению Совета женщин она решила разобраться в тонкостях индексации пенсий. Говорит: подобные встречи посещает регулярно и всегда получает разъяснения по своим вопросам. На площадках граждане могут получить правовую помощь от ведущих специалистов региона. В их числе – нотариусы, адвокаты, представители прокуратуры, профильных министерств и Социального фонда России. Как подчеркивают эксперты, такой комплексный подход позволяет на месте разобрать каждую проблему и сразу составить четкий план действий. Вопросы поступают самые разноплановые – от споров по недвижимости до составления жалоб в профильные ведомства. Организатором акции традиционно выступило региональное Управление министерства юстиции совместно с местным отделением Ассоциации юристов России. Дни бесплатной юридической помощи в республике проводят ежеквартально. Получить правовую поддержку можно в Национальной библиотеке имени Мальбахова, региональном филиале фонда «Защитники Отечества», а также в отделениях МФЦ и ЗАГСах во всех районах Кабардино-Балкарии.   https://t.me/vestikbr
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