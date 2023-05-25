В Нальчике прошел чемпионат по стрельбе из лука

Ахмед Кишев – профессиональный лучник. Говорит: ограничения по здоровью для этого вида спорта не помеха. Новороссийск, Майкоп, Ставрополь, Георгиевск… Нальчанин с восьми лет участвует в соревнованиях, сейчас ему – 17.
Кабардино-Балкария уже 10 лет является площадкой для проведения состязаний по стрельбе из лука. Инициатором стал директор региональной спортивно-адаптивной школы Александр Кулюшин. Он работает с подопечными, у которых есть серьезные ограничения по здоровью.
В этот раз открытый республиканский чемпионат собрал в Нальчике 70 лучников из регионов Юга России. 14-летняя Яна Тарарина прибыла из Таганрога. Она впервые на выездных соревнованиях. Стрельбой из лука занимается меньше года.
За победу боролись лучники Северной Осетии и Ставропольского края, Ростовской и Астраханской областей, а также Кабардино-Балкарии. В составах – как новички, так и мастера спорта. Астраханскую команду привез Марат Кайбелев. Именно он подготовил к победам чемпиона мира Алексея Леонова.
В итоге в командном зачете спортсмены нашей республики заняли первое место. В личных зачетах они завоевали пять золотых медалей. По итогам выступлений два жителя Кабардино-Балкарии – Рустам Дышеков и Яна Кулюшина – отправятся на первенство России. Оно пройдет во второй половине июля во Владивостоке.
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