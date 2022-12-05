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В Нальчике проходит республиканский форум волонтеров

В Нальчике проходит республиканский форум волонтеров

05.12.2022 | 16:39
Они всегда там, где нужна помощь! Сегодня в России отмечают День добровольца. В эти минуты в Нальчике проходит республиканский форум волонтеров. Во Дворце творчества детей и молодежи собрались представители различных добровольческих объединений. Здесь же представители штаба общероссийского движения “Мы вместе” развернули пункт сбора гуманитарной помощи для мобилизованных. Приветственный адрес Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова зачитал вице-премьер Марат Хубиев. На форуме эксперты делятся знаниями на самые разные темы: с чего начинать работу добровольцем, как создать организацию единомышленников и рассказать о ней жителям региона... Представители отдельных направлений волонтерского движения проводят мастер-классы.   https://t.me/vestikbr
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