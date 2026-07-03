В Нальчике проходит конференция по трансформации госуправления

Нальчик стал площадкой для 15-ой Всероссийской конференции по цифровой трансформации госуправления. Представители федеральных и региональных органов власти, а также ИТ‑эксперты ищут способы сделать управление бюджетными процессами эффективнее.
ИТ-форум Кабардино-Балкария принимает с 2008 года. В центре внимания – современные подходы к цифровизации казны, развитие системы «Электронный бюджет» и внедрение искусственного интеллекта. Специалисты разбирают региональный опыт автоматизации госуслуг. Главная цель – избавить граждан от бумажной волокиты, и такие встречи помогают дорабатывать систему с учетом реальных запросов.
Именно такой открытый диалог помогает дорабатывать цифровые платформы. Конференция остается главной площадкой для обмена лучшими практиками между регионами. Эксперты отмечают: за последние пять лет госуправление совершило рывок вперед. Благодаря интеграции баз данных, скорость передачи нужных документов между ведомствами, бизнесом и гражданами выросла в разы. Об этой эволюции систем говорят и сами разработчики программного обеспечения.
В центре внимания экспертов и внедрение нейросетей. Они должны заметно облегчить рутину госслужащих – отметили на встрече. Двухдневная программа форума «Цифровая трансформация государственного управления» насыщена: на дискуссионных площадках участники тестируют новые ИТ-сервисы, разбирают вопросы безопасности электронных архивов и обсуждают успешные кейсы.
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