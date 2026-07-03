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В Нальчике «Движение Первых» организовало состязания по игре «Квадрат»

В Нальчике «Движение Первых» организовало состязания по игре «Квадрат»

03.07.2026 | 16:20
Сегодня в Нальчике провели турнир по дворовой игре «Квадрат». Организовало встречу «Движение Первых». Матчи развернулись на площадке образовательного центра «Антарес». На поле вышли школьники, студенты, наставники молодежного движения, депутаты парламента республики и профессиональные футболисты. Правила просты: площадка делится на четыре сектора, в каждом – по одному участнику. Задача – отбить мяч на территорию соперника касанием любой части тела, кроме рук, и защитить собственные границы. Главная цель турнира – возродить интерес к традиционным дворовым играм, которые сегодня уходят из повседневной жизни. Главный приз – переходящий кубок. Организаторы планируют сделать такие встречи регулярными, чтобы как можно больше подростков могли оторваться от гаджетов и познакомиться с живыми дворовыми играми.   https://t.me/vestikbr
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