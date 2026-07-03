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Казбек Коков провел рабочее совещание по вопросам развития жилищно-коммунального комплекса КБР

Казбек Коков провел рабочее совещание по вопросам развития жилищно-коммунального комплекса КБР

03.07.2026 | 16:30
Обсудили ход реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». В текущем году планируется построить, реконструировать и капитально отремонтировать 12 объектов водоснабжения и водоотведения — в Нальчике, Баксане, Прохладном, селах Хабаз, Чегем Второй, Прималкинское, Инаркой, Верхний Акбаш, Морзох, Бедык. Еще 7 объектов - в Нальчике, Прохладном, Кубе, Прималкинском, Каменномостском и Чегеме Втором - со сроком завершения в 2027 году. Особое внимание - на реконструкции водозабора «Головной» и очистной станции воды в Нальчике. В прошлом году аналогичные работы проводились в 15 населенных пунктах. Также продолжается поэтапное обновление системы теплоснабжения, в том числе за счет установки модульных котельных. Не останавливается работа и по благоустройству общественного пространства. В этом году в плане работ 35 территорий, а также проекты, победившие во Всероссийском конкурсе на лучший проект благоустройства, -  «Экстрим-парк» в Нальчике, «Город не отпускает» в Чегеме и первый этап «Парка Заря» в Майском. Один из главных объектов благоустройства - парк Победы в Нальчике, второй этап которого сейчас в работе.   https://t.me/vestikbr
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