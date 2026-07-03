В Атажукино отметили главное молодежное событие года

В парке села Атажукино прошло главное молодежное событие республики. Праздник объединил сотни активных, талантливых и спортивных ребят. На площадках работали мастер-классы, национальные подворья, а почетные гости говорили о будущем, которое создается здесь и сейчас.
Баксанский район стал центром притяжения для молодежи Кабардино-Балкарии. Праздник собрал сотни юношей и девушек, которые активно заявляют о себе в учебе, спорте и творчестве. С напутственным словом к участникам обратился глава местной администрации – Адиб Абрегов.
О государственной поддержке молодого поколения говорил и министр по делам молодежи Азамат Люев. Он подчеркнул: в республике созданы все условия для тех, кто хочет учиться, работать и развиваться.
На сцене прошла церемония награждения. Благодарственными письмами министерства по делам молодежи отметили активистов, которые внесли большой вклад в развитие культуры, образования и общественной жизни района. Сразу после официальной части эпицентр праздника переместился на тематические площадки. Здесь гости проявляли себя в спортивных состязаниях и знакомились с народными традициями – пробовали блюда национальной кухни.
Параллельно развернулись творческие мастер-классы. На одной из площадок обучали старинному ремеслу – традиционному плетению из соломы.
Рядом – спортивные испытания. Задача – взобраться на скользкий канат. Проверка на прочность оказалась не из легких, но участники один за другим штурмуют высоту. Состязания на площадках оценивал и заместитель министра спорта республики Заур Хежев.
Завершился праздник большим концертом. На сцене выступили ведущие творческие коллективы Баксанского района.
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