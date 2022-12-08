В Нальчике проходит благотворительная новогодняя акция "Полка радости"

В Нальчике решили провести благотворительную акцию “Полка радости”. Идея принадлежит Многофункциональному молодежному центру. Все желающие могут сделать подарки к Новому году воспитанникам нартановского интерната.
Ребята написали свои пожелания. В качестве сюрприза могут выступать книги, игрушки, канцелярские принадлежности, предметы одежды. Такая акция проходит в республике впервые.
“Полки радости” будут открыты до 26 декабря. После чего подарки отвезут в пятую школу-интернат в Нартане.
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