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В Нальчике продолжается Первенство России по тхэквондо для спортсменов 12–14 лет

В Нальчике продолжается Первенство России по тхэквондо для спортсменов 12–14 лет

08.06.2026 | 15:10
В Кабардино-Балкарии стартовало Первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12–14 лет. Соревнования проходят в универсальном спорткомплексе «Нальчик». Сегодня – третий день турнира. Он собрал сильнейших молодых спортсменов со всей страны: в регион приехали прочти 800 человек из 59 субъектов России. Это рекордное количество единоборцев за всю историю проведения Первенства в данной возрастной категории. В течение пяти дней юные участники будут бороться за медали и право попасть в состав сборной России. Поединки проходят по правилам Всемирной федерации тхэквондо. Спортсмены соревнуются в десяти весовых категориях. Организаторы отмечают высокий уровень подготовки участников и серьезную конкуренцию практически в каждом весе. Кабардино-Балкария уже не первый год принимает соревнования всероссийского уровня по тхэквондо. По словам специалистов, такие турниры способствуют развитию спорта в регионе и дают возможность участникам не только показать свое мастерство, но и обменяться опытом и найти новых друзей. Соревнования будут проходить вплоть до 10 июня.   https://t.me/vestikbr
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