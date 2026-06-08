В Нальчике продолжается Первенство России по тхэквондо для спортсменов 12–14 лет

В Кабардино-Балкарии стартовало Первенство России по тхэквондо среди юношей и девушек 12–14 лет. Соревнования проходят в универсальном спорткомплексе «Нальчик». Сегодня – третий день турнира.
Он собрал сильнейших молодых спортсменов со всей страны: в регион приехали прочти 800 человек из 59 субъектов России. Это рекордное количество единоборцев за всю историю проведения Первенства в данной возрастной категории. В течение пяти дней юные участники будут бороться за медали и право попасть в состав сборной России.
Поединки проходят по правилам Всемирной федерации тхэквондо. Спортсмены соревнуются в десяти весовых категориях. Организаторы отмечают высокий уровень подготовки участников и серьезную конкуренцию практически в каждом весе.
Кабардино-Балкария уже не первый год принимает соревнования всероссийского уровня по тхэквондо. По словам специалистов, такие турниры способствуют развитию спорта в регионе и дают возможность участникам не только показать свое мастерство, но и обменяться опытом и найти новых друзей. Соревнования будут проходить вплоть до 10 июня.
https://t.me/vestikbr