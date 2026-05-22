В Нальчике полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств

22.05.2026 | 15:44
В Нальчике полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств. Поймали его на территории Ботанического сада в селении Белая Речка. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Нальчика. При личном досмотре у мужчины обнаружили сверток, обмотанный в клейкую ленту, внутри которого находились 23 полимерных пакета с порошкообразным веществом. Подробности по телефону рассказали в пресс-службе регионального МВД.  Возбуждено уголовное дело по статье – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. 
