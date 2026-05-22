В июне россиян ждут продолжительные выходные

Уже в следующем месяце россиян ждут продолжительные выходные. Об этом рассказали в Минтруде страны. В честь Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня, жители смогут отдохнуть три дня подряд. В этом году дата приходится на пятницу, поэтому трудящихся ждут сразу три свободных от работы дня: 12-е, 13-е и 14-е июня. Кроме того, 11-е – четверг – предпраздничный, а значит сокращенный рабочий день. Согласно действующему законодательству, его продолжительность уменьшится на один час. Таким образом, уже в середине июня у людей появится отличная возможность устроить небольшой отпуск, провести время с семьей или отправиться в путешествие. Тем более у детей уже каникулы.