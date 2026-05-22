В КБР стартуют соревнования в рамках проекта МЧС России «Школа безопасности»

Сегодня на территории турбазы «Кизиловка» в Нальчике стартуют региональные соревнования детей в рамках проекта МЧС России «Школа безопасности». Ожидается участие семи команд из образовательных учреждений республики. Возраст ребят – 12-16 лет. Они покажут свои навыки и умения ориентироваться на местности, устанавливать палатки, преодолевать рельеф местности, в том числе с использованием страховочного альпинистского снаряжения. Молодых людей также ждут переправа через условные преграды, оказание помощи условному пострадавшему, его транспортировка, комбинированная пожарная эстафета и другие конкурсы. Такие соревнования отличаются своей зрелищностью и динамичностью. Победители представят Кабардино-Балкарию на межрегиональных соревнованиях среди команд Северо-Кавказского федерального округа. Пройдут они в июле в Карачаево-Черкесии.