В КБР стартуют соревнования в рамках проекта МЧС России «Школа безопасности»

22.05.2026 | 15:46
Сегодня на территории турбазы «Кизиловка» в Нальчике стартуют региональные соревнования детей в рамках проекта МЧС России «Школа безопасности». Ожидается участие семи команд из образовательных учреждений республики. Возраст ребят – 12-16 лет.  Они покажут свои навыки и умения ориентироваться на местности, устанавливать палатки, преодолевать рельеф местности, в том числе с использованием страховочного альпинистского снаряжения. Молодых людей также ждут переправа через условные преграды, оказание помощи условному пострадавшему, его транспортировка, комбинированная пожарная эстафета и другие конкурсы.  Такие соревнования отличаются своей зрелищностью и динамичностью. Победители представят Кабардино-Балкарию на межрегиональных соревнованиях среди команд Северо-Кавказского федерального округа. Пройдут они в июле в Карачаево-Черкесии. 
