Мошенники больше не смогут звонить по «одноразовым» сим-картам… В правительстве России разработали еще один пакет документов, которые повышают безопасность пользователей и усложняют преступные действия. Так, договор на услуги связи можно будет расторгнуть лишь спустя 90 дней после его оформления. Таким образом телефонные аферисты не смогут быстро избавиться от симки, которую использовали во вред людям. Кроме того, граждане получат возможность самостоятельно защититься от сомнительных звонков из-за рубежа – соответствующий сервис появится на «Госуслугах». Маркировать звонки из-за границы обяжут и операторов связи. Еще одна новация – их можно будет уведомить о передаче сим-карты ребенку. При этом норма о детских сим-картах сохраняется, но становится добровольной для отцов и матерей. Новое регулирование подготовили в качестве развития ранее принятого закона о борьбе с кибермошенничеством. В целом в него входят около 30 мер защиты от преступников.