В Нальчике полицейские задержали мужчину в покушении на сбыт наркотиков

18.05.2026 | 18:11
В Нальчике полицейские задержали мужчину в покушении на сбыт наркотиков. При патрулировании улиц стражи порядка остановили 31-летнего местного жителя. Ранее его привлекали к уголовной ответственности. В беседе подозреваемый сообщил о наличии запрещенных веществ по месту своей работы.  При обследовании оперативники обнаружили там 9 полимерных свертков, обмотанных изолентой. Кроме того, мужчина указал на две тайниковые закладки, из которых извлекли аналогичные пакетики.  Экспертиза показала, это синтетический наркотик общей массой более 5-ти  граммов. Задержанный признался, что приобрел его через интернет-мессенджеры и намеревался распространить на территории Нальчика. По данному факту возбудили уголовное дело, рассказали в региональном МВД.
