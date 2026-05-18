В Нальчике полицейские задержали мужчину в покушении на сбыт наркотиков. При патрулировании улиц стражи порядка остановили 31-летнего местного жителя. Ранее его привлекали к уголовной ответственности. В беседе подозреваемый сообщил о наличии запрещенных веществ по месту своей работы. При обследовании оперативники обнаружили там 9 полимерных свертков, обмотанных изолентой. Кроме того, мужчина указал на две тайниковые закладки, из которых извлекли аналогичные пакетики. Экспертиза показала, это синтетический наркотик общей массой более 5-ти граммов. Задержанный признался, что приобрел его через интернет-мессенджеры и намеревался распространить на территории Нальчика. По данному факту возбудили уголовное дело, рассказали в региональном МВД.