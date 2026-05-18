В Балкарском госдрамтеатре прошел фестиваль старинной балкарской народной песни имени Омара Отарова

В Балкарском государственном драматическом театре им. Кайсына Кулиева прошел фестиваль старинной балкарской народной песни имени выдающегося фольклориста, собирателя и исполнителя балкарских народных песен, народного артиста КБР и КЧР Омара Отарова, посвященный 110-летию со дня его рождения. Яркий фестивальный праздник собрал на одной сцене самодеятельные коллективы, профессиональных и народных исполнителей со всей республики. Свое творчество представили вокалисты практически из всех городов и районов. В программе также звучали народные песни в исполнении артистов хора Музыкального театра КБР. Танцевальными номерами коллег поддержал Государственный фольклорно-этнографический ансамбль «Балкария». С приветственным словом к участникам фестиваля обратился министр культуры Мухадин Кумахов. Он отметил, что на сегодняшний день, Омар Отаров является вершиной карачаево-балкарского вокального искусства. За заслуги в развитии музыкального искусства в 1961-м Омар Отаров получил Почетную грамоту Президиума Верховного Совета КБАССР. В 2001-м фольклористу присвоили звания народного артиста КБР и КЧР, наградили Почетной грамотой КБР. Омар Отаров ушел из жизни в мае 2002-го. К сохранению памяти о талантливом исполнителе в республике с каждым годом относятся все бережнее. Конкурсы на лучшее исполнение карачаевской и балкарской народной песни проходят в честь артиста в Тырныаузе и Нальчике. Именем Омара Отарова названы Детская школа искусств в Кашхатау и краеведческий музей Эльбрусского района.