Сегодня Международный день музеев. В этот день по всему миру учреждения культуры открывают двери для посетителей, организуют бесплатные экскурсии, тематические выставки, лекции, мастер-классы и творческие встречи. Эти всадники выглядят так, будто через мгновение пустятся галопом. Но это не сцена битвы, а музейная композиция. Впереди – князь в кольчуге и шлеме, в боевом седле. А за ним – еще двое: в черкесской форме, со всеми обязательными атрибутами, вплоть до формы обуви. Все это – экспонаты одного из залов Национального музея республики. Здесь же инструменты для изготовления декоративных текстильных или металлических изделий, которые используют при отделке одежды. Рядом кинжалы и традиционные музыкальные инструменты. В центре второго зала – макет средневековой балкарской башни. Здесь же представлены кийизы, одежда и предметы утвари. По соседству – экспозиция флоры и фауны республики. На стендах животные, обитающие в регионе, а в центре – большая акула – свидетельство того, что территория современной Кабардино-Балкарии когда-то была частью океана. Именно этот зал особенно любят посетители, прежде всего дети. И это только первый этаж. На втором гостей ждет более 500 документов и фотографий, личные вещи, образцы промышленных товаров и сельхозорудий, оружие и снаряжение. Есть чем удивить жителей и гостей республики и в культурно-образовательном центре «Эрмитаж – Кавказ». Он действует на базе КБГУ. Это, например, цифровая реконструкция дольмена с поэтичным названием «Нежность». Оригинал находится в тридцати километрах от курортного города Геленджика. Дольмен состоит из массивных каменных плит, каждая из которых весит около двенадцати тонн. Помимо этой реконструкции, в «Эрмитаж – Кавказ» действует выставка картин, посвященных Кабардино-Балкарии. В отличие от классического музея, функции Центра значительно шире. Здесь не только организуют временные выставки, но и развивают направления археологии и геральдики народов Кавказа. В Центре регулярно проводят лекции для студентов. Будущих реставраторов, историков и специалистов в сфере туризма знакомят с культурным наследием региона. Еще один уникальный объект – мемориальный дом-музей Марко Вовчок – единственный не только в России, но и за пределами страны. Его создали в доме, где писательница провела последние два года жизни. В литературной мемориальной комнате хранятся подлинные вещи Марко Вовчок – комод, который ей подарил Иван Тургенев. А на столе лежит скатерть, сотканная её собственными руками. В экспозиции и другие личные вещи писательницы. На стендах – документы и фотографии, рассказывающие о ее дружбе и сотрудничестве с Дмитрием Писаревым, Тарасом Шевченко, Николаем Чернышевским, Виктором Гюго и Александром Дюма. На территории усадьбы находится и могила Марко Вовчок. Дом был построен в 1906 году и является памятником архитектуры и градостроительства. Сюда приезжают не только местные жители, но и гости из разных регионов России. Самый высокогорный музей России – обороны Приэльбрусья. Он расположен на высоте 3500 метров, там, где начинается Тропа Победы. Уже несколько десятилетий здесь хранятся уникальные исторические документы и образцы вооружения. Многие артефакты были найдены непосредственно на местах боевой славы. На территории Кабардино-Балкарии действует 19 музеев. В их фондах хранится более двухсот тысяч экспонатов, составляющих богатое историческое и культурное наследие региона. Крупнейшие учреждения сосредоточены в Нальчике. Филиалы и муниципальные музеи работают в Прохладном, Баксанском, Эльбрусском, Чегемском, Зольском и Майском районах.