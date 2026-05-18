Команда КБГУ стала золотым призером всероссийских соревнований по дзюдо среди студентов

18.05.2026 | 18:15
Команда КБГУ стала золотым призером всероссийских соревнований по дзюдо среди студентов. Турнир прошел Нальчике и собрал около сотни спортсменов из 15 регионов страны.   Северо-Кавказский округ представляли 70 атлетов. 40 из них выступали за Кабардино-Балкарию. Уровень подготовки: от обладателей вторых разрядов до кандидатов в мастера спорта. Дзюдоисты состязались как в личном, так и командном формате. Возраст юниоров и юниорок – от 17 до 25 лет. Боролись за лидерство в 11 весовых категориях.  В командном зачете первое место занял Кабардино-Балкарский госуниверситет, второе – Смоленский государственный университет спорта, третье – Северо-Осетинский государственный университет. Дзюдоисты, показавшие лучшие результаты, выступят на Кубке России и на Всероссийской летней Универсиаде. Эти старты дают шанс попасть в молодежную сборную страны.
