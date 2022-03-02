В Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу

Капитальный ремонт – в юбилейный год… Второй музыкальной школе Нальчика исполняется 60, и в ближайшие месяцы здесь ждут радикального Директор Марьяна Османова рассказывает, что школа располагается в историческом здании 1903 года постройки. За десятилетия работы здесь накопили огромный опыт и создали собственную методику преподавания. Педагоги обучают более 400 детей игре на фортепиано, струнных, духовых и ударных инструментах. Однако заботы требуют не только ученики, но и стены, в которых проходят занятия. Неоднократно проводили косметический ремонт. Несколько лет назад поменяли окна, но ситуация такова, что нужен был системный подход. В этом году решено капитально обновить учебное заведение – по нацпроекту «Культура». Сейчас по конкурсу определяют организацию, которая займется ремонтом. К самим же работам, по предварительным данным, должны приступить в начале лета.