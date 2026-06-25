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В Нальчике откроют первый в КБР муниципальный музей под открытым небом

В Нальчике откроют первый в КБР муниципальный музей под открытым небом

25.06.2026 | 15:00
Первый в Кабардино-Балкарии муниципальный музей под открытым небом откроют в центре Нальчика к концу лета. Новую культурную зону обустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Эту территорию выбрали сами горожане в ходе всероссийского голосования. Строительная площадка развернулась за Дворцом творчества детей и молодежи. Главная особенность – интеграция искусства в природу при сохранении вековых деревьев. На территории выложат пешеходные дорожки из плиточного и набивного покрытий, установят уличную мебель из лиственницы и проведут современное освещение. Пространство наполнят работы местных художников и скульпторов, а центральное место займет масштабный арт-объект «Уэрсэрыжь» – в переводе с кабардинского «Совет старейшин». На объекте уже завершают установку бордюров и прокладку подземных инженерных коммуникаций с системой заземления. Сдать сквер-музей планируют до начала осени.   https://t.me/vestikbr
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