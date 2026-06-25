Дзюдоист Идар Бифов из КБР взял серебро на международном турнире в Монголии 

Дзюдоист из Кабардино-Балкарии Идар Бифов завоевал серебро на международном турнире серии «Большой шлем» в Монголии. Этот результат принес спортсмену первые 700 рейтинговых очков в квалификации к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
В финале весовой категории до 100 килограммов Бифов уступил итальянцу Дженнаро Пирелли. Равный поединок продлился более восьми минут – судьбу золота решило минимальное судейское предупреждение.
Всего турнир в Улан-Баторе собрал около пятисот сильнейших борцов планеты. Серебряный успех российского дзюдоиста разделил его личный тренер Залим Гаданов, под руководством которого Бифов сделал весомый задел на новый олимпийский цикл.
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