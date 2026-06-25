Сезон черешни в разгаре: аграрии Старого Черека ведут сбор урожая

Сезон черешни в разгаре…В Старом Череке аграрии приступили к сбору урожая. Фермеры рассчитывают на достойный урожай, а первые партии ягод уже поступают на прилавки рынков и магазинов.
Сад заложили здесь еще в 2004-ом. Сейчас под культуру отведено 45 гектаров, из которых 4 занимает черешня. Сорта самые разные: от «Чкалова» и «Крупноплодной» до французских и польских гибридов. Фермер Аслан Альборов признается: поначалу было трудно, но сегодня результаты радуют.
Черешня – одна из самых капризных косточковых культур, но в этих краях она прижилась успешно. Правда, без потерь не обходится: часть ягод опадает, так и не вызрев.
Но подобные капризы природы не мешают черешне оставаться долгожителем. При правильном уходе этот сад плодоносит до четверти века. Четвертый сезон за деревьями следит Анфиса Шерпеева. Уверяет: местный урожай отлично перенес непогоду – в отличие от многих других хозяйств, он почти не пострадал от недавних ливней.
Чтобы ягода доехала до прилавка в идеальном состоянии, важен каждый нюанс. Например, техника сбора: срывать плоды нужно строго с хвостиком. Без плодоножки черешня моментально пускает сок.
Продукция из Кабардино-Балкарии традиционно пользуется высоким спросом. Сейчас сбор в Старом Череке в самом разгаре. Ежедневно отсюда отгружают тонны спелых плодов. В планах аграриев – расширить площади и нарастить объемы поставок.
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