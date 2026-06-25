В Доме культуры Черекского района открылась выставка полотен живописца Узеира Газаева

Выставка полотен живописца Узеира Газаева открылась в Доме культуры Черекского района. В экспозиции представили десятки разножанровых работ: от масштабных пейзажей до портретов.
Узеир Газаев – выпускник Ростовского художественного училища имени Грекова. В детстве он вместе с семьей пережил депортацию – эти события нашли отражение в его картинах.
Особое внимание в экспозиции уделили портретному жанру: в этих полотнах автор раскрывает характер простых людей. Рядом разместили работы, посвященные быту и природе родной республики.
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