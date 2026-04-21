В Нальчике отремонтировали улицу Чернышевского на пересечении с Эльбрусской

21.04.2026 | 13:40
Улицу Чернышевского на пересечении с Эльбрусской отремонтировали. Дорога давно была в аварийном состоянии: ямы, неровности, колеи. Местные жители обратились в департамент городского хозяйства Нальчика с просьбой привести участок в порядок. На прошлой неделе специализированная техника вышла на объект. Работы заняли один день. Полностью полотно не меняли, дорожники заасфальтировали самые проблемные места – те, где требовалось срочное вмешательство. Обращения граждан услышали: ямы заделали, проезд стал безопаснее. Отмечено, что эту дорогу часто используют как объездную – в том числе к университету.   https://t.me/vestikbr
