В Нальчике открылись дополнительные пункты приема показаний счетчиков

С сегодняшнего дня в Нальчике открываются дополнительные приемные пункты для дачи показаний приборов учета коммунальных ресурсов. Новые точки, в которых абоненты могут сообщить о данных счетчиков Нальчикских теплосетей, Нальчикского водоканала и Экотехпрома, начнут свою работу по адресам: улица Кулиева, 2Б, и улица Ашурова, 16. Решение было принято во время инспекции деятельности Нальчикского водоканала временно исполняющим обязанности главы администрации Нальчика Азаматгерием Ашхотовым.
Мэр столицы посетил предприятие, чтобы лично убедиться в качестве предоставляемых услуг и эффективности организации работы с абонентами… Во время беседы с руководителем предприятия Алимом Назрановым обсуждали пути дальнейшего улучшения сервиса для горожан. Напомню, в прошлую пятницу в программе «Вести. Кабардино-Балкария» вышел сюжет, в котором жители жаловались на работу Нальчикского водоканала.
В момент приезда съемочной группы в офисе была открыта только одна касса. Буквально через несколько минут заработали дополнительные. А спустя пару дней очереди стали заметно меньше Как рассказали Азаматгерию Ашхотову, для обеспечения приема показаний функционируют 9 абонентских отделов, в которых трудятся 11 сотрудников. Но для достижения большей эффективности и оперативности обслуживания, с сегодняшнего дня начнут внедрять новое программное обеспечение. Оно должно существенно ускорить процессы обработки данных, чтобы специалисты могли быстрее обслуживать абонентов.
В перспективе планируется создание Единого центра, который позволит унифицировать и значительно улучшить работу с приборами учета и упростить процедуру приема платежей. Акцент должен быть сделан на том, чтобы людям было максимально комфортно, подчеркнул Азаматгерий Ашхотов. Руководству предприятия также поручено усилить контроль за процессом приема платежей, в частности, в цифровой платформе «МАКС». Контроль за работой по улучшению качества и доступности услуг Нальчикского водоканала будет продолжен.
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