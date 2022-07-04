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В Нальчике открылась выставка картин Анатолия Конина

В Нальчике открылась выставка картин Анатолия Конина

04.07.2022 | 22:54
“Отображаю мир таким, каков он есть…” Эти слова принадлежат художнику Анатолию Конину. Выставка его картин открылась сегодня в Музее изобразительных искусств в Нальчике. Представлены полсотни работ. В основном это пейзажи Кабардино-Балкарии. Автор рассказал, что пишет и портреты, и натюрморты. Но эту экспозицию он посвятил столетию Кабардино-Балкарии, а потому в залах большей частью – родные просторы. Анатолию Конину недавно исполнилось 70, и это еще один повод организовать выставку картин, которые художник создает, повинуясь вдохновению. В биографии Анатолия Конина – больше десятка персональных выставок, в том числе за рубежом. Поздравить юбиляра с очередным достижением пришли его коллеги и просто – ценители прекрасного.     https://t.me/vestikbr
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