В Нальчике открылась выставка картин Анатолия Конина

“Отображаю мир таким, каков он есть…” Эти слова принадлежат художнику Анатолию Конину. Выставка его картин открылась сегодня в Музее изобразительных искусств в Нальчике.
Представлены полсотни работ. В основном это пейзажи Кабардино-Балкарии. Автор рассказал, что пишет и портреты, и натюрморты. Но эту экспозицию он посвятил столетию Кабардино-Балкарии, а потому в залах большей частью – родные просторы.
Анатолию Конину недавно исполнилось 70, и это еще один повод организовать выставку картин, которые художник создает, повинуясь вдохновению.
В биографии Анатолия Конина – больше десятка персональных выставок, в том числе за рубежом. Поздравить юбиляра с очередным достижением пришли его коллеги и просто – ценители прекрасного.
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